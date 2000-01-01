Оказывается, ни в коем случае нельзя отдавать пустую посуду, и вот почему ..

Казалось бы, в XXI веке, в период стремительного развития науки и техники, нет места суевериям и предрассудкам. На практике всё обстоит совершенно иначе.

Часто можно наблюдать, как, например, угостив соседей тарелкой свежеиспечённых булочек, мы получаем назад ту же тарелку, наполненную «ответной» порцией угощения. И наоборот, когда нас угощают, стремимся отдать чужую посуду, заполненную чем-то вкусным.

Не зная всех примет и суеверий, мы инстинктивно им следуем, потому что видим похожее поведение у мамы, бабушки и других окружающих людей. Почему важно вернуть чужую посудунаполненной?

И почему нельзя отдавать пустую посуду?

Почему нельзя отдавать пустую посуду?

Считается, что с момента появления в доме посуды она должна быть заполненной, чтобы «не привыкать» к пустоте и тем самым не привлекать пустоту в жизнь своего владельца.

Порожняя посудаякобы уже исчерпала все свои функциональные возможности, и потому в неё могут вселиться демоны и прочая нечисть. Объясняя это суеверие, люди ссылаются на фразу «свято место пусто не бывает».

Да и Домовому пустая посуда в доме может не понравиться. Скорее всего, происхождение этих поверий связано с символическим значением пустоты. Порожняя посуда становится символом пустой и бесплодной жизни. А кому хочется, чтобы его жизнь или жизнь окружающих его людей стала беспросветной? Потому и посуду нельзя отдавать пустой.

Пустая посуда — к утратам, полная — к благополучию

В народе ходит поверье, которое гласит: «Нельзя возвращать пустую посуду, обязательно нужно что-нибудь положить — себе добром обернется». Примета эта касается не только посуды, но и любых вещей, в которых можно хранить что-то.

В кошелёк положено класть монетку, в чемодан — пару вещей, в сковородку — часть того вкусного, что в ней готовилось.

Тогда и в доме дающего не будет пусто, и стол всегда будет полон угощений. Считается, что всё, что мы отдаём с посудой, вернётся к нам в двукратном размере. И наоборот, отдав порожнюю посуду, мы привлекаем в дом ещё большую пустоту и бедность.

Посуда и энергетика

Люди, разбирающиеся в вопросах энергетики человека, также рекомендуют отдавать посуду наполненной. Тогда энергетика в доме будет положительной.

А мытьё чужой посуды перед тем, как её отдать, поможет смыть весь сглаз, который мог осознанно или нет передать чужой человек. Отдать же чужую посуду пустой или, что ещё хуже, грязной — значит привлечь в собственную жизнь негативную энергетику, что может привести к появлению проблем со здоровьем и возникновению разочарований.

Пустая посуда и бедность

Отдать пустую посуду или держать её у себя дома пустой — к финансовым лишениям. Люди, верящие в приметы, полагают, что даже оказаться рядом с порожней посудой опасно, ибо пустой предмет может «высосать» энергетику у человека, которому не повезло оказаться поблизости.

И, конечно же, нельзя брать в руки пустую посуду тем, у кого энергетика ослаблена болезнями или плохим настроением.

Пустая посуда в подарок

Согласно суевериям, посуду пустой нельзя даже дарить. Исключение составляют молодожёны, которым любят преподносить на свадьбу чайный сервиз.

Если же Вы решили презентовать кому-то чашку или тарелку, стоит положить что-то внутрь. Неважно, что. В противном случае подаренная посуда может принести новому хозяину различные финансовые затруднения.

Посуда и психология

Если рассмотреть бытовую сторону данного суеверия, можно заметить, что на самом деле оно призвано улучшать отношения между людьми. Взяв чужую посуду и возвратив её с подарком, человек проявляет благодарность.

Это всегда вызывает приятные чувства и желание дальнейшего общения. Дружелюбие скрепляет любые отношения.